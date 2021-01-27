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محافظات

حافظ على ترعتك..مبادرة للحفاظ على البيئة والصحة العامة في دمياط

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:34 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء انطلاق مبادرة "حافظ على ترعتك" ضمن فاعليات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بنطاق المحافظة من قبل مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري . 

حيث اوضحت محافظ دمياط ،انة سيتم تفعيل خط ساخن مزود بخدمة (الواتساب) على رقم (٠١٠٦٨٨٠٠٥٨٧)يتيح للمواطن إرسال صور وموقع حالات القاء القمامة بالترع ،حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المصلحة بالمحافظة والوحدات المحلية .

وأشارت الى ان هذا  سيسهم في سرعة رصد ورفع تلك المخلفات والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذا السلوك المشين تمهيدًا لعمل اللازم من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد بالتنسيق بين أجهزة الجهتين .

هذا وقد وجهت المحافظ تعليماتها لكافة أجهزة الوحدات المحلية بتقديم المساعدة والتنسيق الكامل مع إدارات الري بالمحافظة حال رصد مخالفات إلقاء القمامة وسرعة عمل اللازم حيالها ،ويأتي ذلك حرصًا من المحافظة وكافة الأجهزة المعنية على استثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين الترع وعائده الإيجابي نحو ترشيد الاستهلاك وتقليل الفواقد إلى الحد الأدنى ،فضلًا عن الحفاظ على نظافة البيئه والصحة العامة.

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