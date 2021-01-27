أحمد سمير يكتب: أشرف صبحي الرجل المناسب في المكان المناسب





مع وصول قطار الميني فوتبول إلي محطة ختام الدوري الأول للمناطق المؤهل للدوري المصري الممتاز للميني فوتبول بمشاركة رقم قياسي237 فريقا بين نادي ومركز شباب وأكاديمية في 27 محافظة وتحقيق الحلم والنجاح الباهر لمجهود متواصل ليل نهار لنشر رياضة الميني فوتبول في كل ربوع مصر يعود بي شريط الذكريات إلي تواصلي مع مصري وطني أصيل أمن بحلمي رجل قريب من الجميع يستمع لكل فكرة فيها أمل وتهدف الي بناء الإنسان والإهتمام بشباب مصر حتي قبل أن يتولي المسؤليه إنه كبير العائلة الرياضية المصرية بحق وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الرجل المناسب في المكان المناسب ونحن خلفه لثقتنا في رجل يقف مع الحق ويدعم الجميع ليس شباب مصر في الداخل فقط بل شباب مصر بالخارج ايضا والذي انا واحدا منهم والذي كان سببا في عودتي إلي بلدي الحبيب مصر بعد غياب ما يقرب من عشرين عاما بعد إشهار الإتحاد المصري للميني فوتبول علي يده صباح يوم 29 يوليو 2019 أتذكر يوم أن إتصلت به من تونس قبل الوزارة وتحدثت معه عن رياضة الميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة) فأمن بالفكرة مؤكدا أن من حق كل شاب في مصر أن يمارس الرياضة التي يريدها . وبعد اشهار الإتحاد كانت كلمة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي نبراسا لي بل طاقة نور في مكتبه بالوزارة بحضور اعضاء مجلس إدارة الإتحاد الوزير محمد العرابي واللواء عادل لطفي واللواء محمد رضا عوض والنائب محمود حسين والأستاذ فتحي السيسي والأستاذ محمد جمال هليل والدكتور أحمد الشيخ واللواء محمد نور الدين والمستشار محمد دياب قال كلمته سعادتي أكثر أحمد بعودتك لبلدك إحنا محتاجين الكفاءات من شبابنا وأولادنا في الخارج يرجعوا يساهموا في بناء مصر المستقبل هذة الكلمه كان لها عمق كبير وأثر عظيم في نفسي من رجل حكيم يعرف معني كلمه وطن ويدفعك نحو العمل والإجتهاد ليل نهار ومن هنا أخذت العهد علي نفسي علي المضي قدما نحو بناء منظومه رياضيه كبيرة مبنية علي اسس علمية نفتخر بها ونباهي بها انفسنا لنؤكد لوطن ورجل وضع ثقته فينا أننا علي قدر المسؤليه والحمد الله وعدت فأوفيت وتم بناء المنظومه بكل هياكلها في عام الكورونا وعام الإنجازات كما اسميه ليتحقق هذا الحلم الذي بدأت أحلم به منذ أواخر عام 2016 مع بداية معرفتي بهذة الرياضة وتواجدي في منظومة الميني فوتبول كعضو في المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والافريقي ورئيس للجنة التطوير والإستراتيجيات أحد أهم اللجان في الإتحاد الإفريقي ثم نائب لرئيس الإتحاد العربي مكلفا بالتطوير والإستراتيجيات وبدات في نشر اللعبة في كل ربوع مصر بصفتي أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول وصولا حتي حلايب وشلاتين والنوبة وشمال سيناء وجنوبها ومطروح والوادي الجديد وبالتوازي أقمنا حفل قرعة البطولة العربية بقصر الأمير محمد علي بالمنيل ويومها قال الوزير الخلوق الاستاذ الدكتور أشرف صبحي كلمته التي زاداتنا شرف أن هذا الاتحاد ولد قويا ولد ليبقي واخذت في العمل باجتهاد حتي جائت جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي في مارس في كل دول العالم وتغير العالم أجمع ورغم ذلك لم اترك الحلم بل واصلت ما حلمت به ان يكون لهذا الاتحاد فروع في كل المحافظات وأخذت العمل ليل نهار مع المخلصين دون كلل أو ملل مع أخذ الاحتياطات الوقائية واطلقت حملة ضخمة بإسم الإتحاد تبرعا مني للوقاية من فيروس كورونا 175 لافته إشهارية إرشادية توعوية في مختلف شوارع القاهرة والجيزة وبعدها بدأ ت في تشكيل مجالس إدارات في كل المحافظات وبدأت