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أخبار العالم

اليمن وفلسطين وسوريا.. خير الملك سلمان يجوب العالم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:22 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين وولى عهده
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مـيــــس رضـــا
أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الأول لحملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا اليمنية، 6 عمليات جراحية منها 4 جراحات قلب مفتوح، وعمليتين اثنتين للقسطرة تكللت جميعها بالنجاح.

كما قام الفريق أيضًا بالكشف على 19 حالة أخرى، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وفي اطار متصل، عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد في محافظة عدن، بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة اليمنية.

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام، إلى إكساب 25 من كوادر مراكز العزل الطبي في عدن مهارات نظرية وتطبيقية تعريفية بمبادئ العدوى وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها والإجراءات والاحتياطات اللازمة في مراكز العزل ووسائل الحماية الشخصية، والتعرف على الأمراض الوبائية والمعدية ومصادرها وكيفية الحد من انتشارها وكيفية التخلص من النفايات الطبية بالطرق الصحية والسليمة للحفاظ على الكادر الصحي والبيئة والمجتمع بشكل عام.

وأكد وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، أهمية الاستفادة من المفردات العلمية التي تتضمنها الورشة التدريبية، وتجارب مواجهة كورونا في موجته الأولى والاستعداد لأي احتمالات مستقبلية.

ويأتي عقد الدورات والورش التدريبية في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

وفي اطار متوازي، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجًا في الأردن، حيث جرى توزيع 2,171 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 4,342 بطانية، استفاد منها 2,171 أسرة في محافظات عمّان والزرقاء والبلقاء والمفرق وإربد.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.
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