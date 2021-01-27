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حوادث

هدده بإبلاغ الشرطة.. تاجر مخدرات يقتل شابا بالمنوفية وحملات مكثفة لضبط القاتل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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مروة فاضل
شنت مديرية أمن المنوفية حملات مكثفة بقرية صراوة بمركز اشمون وذلك عقب مقتل شاب علي يد تجار مخدرات بالقرية لتهديده له بإبلاغ الشرطة عن اتجارهم في المواد المخدرة.

حيث تجرى المديرية حملات تطهير وضبط المخالفين بالقرية كما تكثف من جهودها لضبط المتهم بقتل ابن القرية.


وشهدت قرية كفر صراوة حادثة مأساوية حيث لقي الشاب أحمد الدجوى مصرعه علي يد تجار مخدرات لإبلاغه عنه بالاتجار في المخدرات.


شهيد الشهامة هكذا أطلق القرية علي الشاب أحمد الدجوى عقب مقتله علي يد أحد تجار المخدرات المشهور بارتكاب اعمال منافية للآداب داخل منزله والاتجار في المخدرات.


حيث تجرد تاجر المخدرات من كل المشاعر الإنسانية حيث دخل علي المجني عليه منزله وأطلق عليه وابلا من الطلقات وفر هاربا واصيب شقيق المجني عليه عندما حاول اعتراضه أثناء خروجه من المنزل.


صدمة شديدة أصابت أهالي القرية الذين أكدوا أن الشاب أحمد الدجوى كان مثالا للأخلاق الطيبة ومساعدة الجميع وأنه اعترض المتهم من قبل وهدده بإبلاغ الشرطة إذا لم يتوقف عن بيع المخدرات علنا وارتكاب اعمال منافيهة للآداب.


وتكثف مباحث المنوفية من جهودها لضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة.

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