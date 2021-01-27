ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير النقل السوري يشدد على الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة في خدمة المواطنين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:30 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
Advertisements
محمود نوفل
تفقد وزير النقل السوري المهندس زهير خزيّم خلال جولة له -اليوم- سير العمل والخدمات الإلكترونية المقدمة للسوريين  في ريف دمشق بحرستا .

و عقد وزير النقل بعد الاستماع الي المواطنين والموظفين اجتماعًا مع مدير المديرية بحضور المعنيين في الوزارة لمناقشة العمل والأداء وسبل تحسينه وفق أولويات وأساليب مدروسة خطوة خطوة .

كما طلب دراسة تفعيل وإحداث نظام  للدور ، وحل التشابكات مع بعض الجهات ذات العلاقة بالعمل عبر التنسيق والتعاون معها لحل أي إشكاليات تواجه المواطن وخاصة مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية ، وتشكيل لجنة مركزية لوضع آلية تنظيمية ، ومحاسبة المقصرين ، وانتقاء أصحاب الكفاءات والسمعة الحسنة ، وتكثيف لقاءات فريق العمل بالمديرية والجولات وخاصةً على لجان الفحص الفني ، ووضع مقترحات لأنظمة الحوافز  للعاملين .

كما أكد على أهمية التركيز والتشجيع على الدفع_الإلكتروني للقيام بالخدمة من المنزل أو من مكان تواجد المواطن عبر الموبايل أو الكمبيوترات.

كما شدد علي  ضرورة تطبيق الأرشفة الإلكترونية وكل مامن شأنه تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة السورية توافق على استئناف تشغيل المطارات في 21 ديسمبر

محافظ أسوان: إحالة المخالفات المرصودة بواسطة الميني باص الطائر للتحقيق ..شاهد

"ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس اي تي" يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ التحول الرقمى بالوزارات

بداية من الجمعة المقبل.. الطيران السوري يعود لبيروت من جديد

باستثناء ميناء البسيط.. سوريا تغلق الموانئ لهذا السبب

ترشيحاتنا

الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

وفد روسي يبدأ زيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة لمدة أسبوع

المنافسة تشتعل.. تزايد فرص هاني أبوريدة في الاحتفاظ بمقعد "تنفيذي الفيفا" أمام فوزي لقجع

صفعة لـ تركيا.. حكم قضائي ليبي يبطل اتفاقيات حكومة الوفاق وأنقرة

هل يجوز ترديد الأذان خلف الموبايل؟

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد