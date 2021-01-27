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أخبار البلد

نقيب الأسنان عن الطبيب المتحرش بالرجال : شطب نهائي من الجدول حال ثبوت التهمة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، إن النقابة حتى الآن لم تتلق أى إخطار رسمى بشأن إلقاء القبض على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، سواء من الطبيب نفسه أو من صاحب الدعوى ضده.

واكد هيكل في تصريحات لـ صدي البلد، أن النقابة لا يمكنها اتخاذ أى اجراء حيال الطبيب إلا فى حال صدور حكم نهائى ضد الطبيب أو تقدم صاحب الدعوى ضده.

 
وأوضح هيكل، أن النقابة ستتابع نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة فى الوقت الحالى مع الطبيب، وفى حال ثبوت الاتهام الموجه فأن ذلك يعرضه للشطب النهائى من جداول القيد بالنقابة.

وأشار نقيب عام الأسنان، الى ان صدور حكم ضد الطبيب يعد تهمة مخلة بالشرف، وبالتالى يتم إحالته لهيئة التأديب، والتى بدورها تتخذ قرار الشطب النهائى أو الإيقاف المؤقت وفق هيئة التأديب، وفى الأغلب القرار يكون الشطب النهائى.
 
وكان قد قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدقى، تجديد حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة، وذلك بعدما تسلمت النيابة فلاشة وأسطونة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه.

 و تحفظت نيابة استئناف القاهرة علي الفلاشة وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم، وكذا تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه.
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