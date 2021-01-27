ارتفاع عدد الحالات لـ 162862 حالة.. الكويت تسجل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 162862حالة.





كما بينت الصحة الكويتية بحسب التقرير الصادر عن الوزارة بشأن الجائحة انها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية بسبب كوفيد 19 ليظل إجمالي الوفيات في البلاد ثابت عند 957.





فيما رصدت الوزارة الكويتية شفاء 436 شخصا خلال الساعات الماضية ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء في الكويت 155739 حالة.



