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سيارات

انخفاض ضغط هواء الإطارات مفيد للسيارة أم ضار؟.. وعلاقته باستهلاك البنزين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:04 م
انخفاض ضغط هواء الإطارات
انخفاض ضغط هواء الإطارات
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اشرف عطية
كما ذكرنا في مواضيع سابقة ان الاطارات , هي أكثر اجزاء السيارة التي تمكنها من الالتصاق , والتمسك بالأرض لتضمن افضل وأعلى درجات الثبات على الطرق و تعتبر من أبرز الأجزاء الرئيسية الهامة للسيارة، لذا يجب فحص ضغط الهواء فيها بشكل مستمر.

يعتقد الكثير من قائدي السيارات أن انخفاض ضغط هواء الإطارات هو أمر مفيد للسيارة , ليساعدها علي الثبات والتمسك باليابسة, وأكدت هيئة الفحص الفني الألمانية ديكرا أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما، وقالت إنه على الرغم من أن انخفاض ضغط الإطارات سيؤدي إلى خفض مسافة الكبح ومن ثم الالتصاق بالطريق على نحو أسرع، إلا أنه يتسبب في تراجع دقة التوجيه مما يعالج مشكلة و يحدث مشكلة اكثر خطورة.

يجب ان يلتزم مالك السيارة بالضغط المطلوب للإطارات و في الغالب يكون مدونا على قائم السيارة , وينبغي ألا تنخفض أو تزيد قيم ضغط هواء الإطار عن القيم الصحيحة، كي لا ينعكس على سلامة الركاب وراحة القيادة .

وأشار الخبراء إلى أن انخفاض ضغط الهواء في الإطارات على الطرق المبللة يتسبب في زيادة مسافة الكبح، خصوصا في الشتاء فتبتل اليابسة بفعل الرطوبة و الندي وهذا الأمر يهدد حياة وسلامة السائق .

يجب أن يتم ضبط ضغط الهواء بشكل صحيح في الإطارات , فهو امر مهم جدا لسلامة وأداء السيارة، حيث يؤدي ضغط الإطارات العالي أو المنخفض للغاية إلى عدم الاستقرار، وبشكل خاص يمثل ضغط هواء الإطارات المنخفض للغاية خطورة على قائدي السيارات.

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