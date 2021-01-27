ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصريحات متشائمة.. أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي الجديد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:41 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
Advertisements
محمد عثمان
أدلى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بتصريحات صحفية فور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية لأول مرة، منذ الموافقة على تعيينه. 

وقال بلينكن أمام الصحفيين، إن "وزارة الخارجية الأمريكية تغيرت ولم تعد كما كانت قبل سنوات.. وكالاتنا ومؤسساتنا الفيدرالية محاطة بالحواجز".

وأضاف: "العالم تغير وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية.. نحن نواجه وضعًا لم نشهد له مثيلًا من قبل".

وأكد بلينكن أن الأوضاع الراهنة تتطلب وزارة قوية تمثل جميع الأمريكيين لمواجهة التحديات، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملتزم بتجاوز المرحلة الراهنة.

وتابع: "العالم يراقبنا لمعرفة قدرتنا على مواجهة تحديات كورونا والمناخ وغيرها من التحديات".

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية، بتأييد 67 عضوًا من أصل مائة عضو.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مغنٍ ودمه خفيف| من هو أنتوني بلينكن وزير خارجية بايدن الذي ينتظره العالم؟

أنتوني بلينكن.. وزير الخارجية الأمريكي الجديد يهودي ومحب لـ إسرائيل

بايدن: الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم وتلقيت تأكيدا بإجراء انتقال سلس للسلطة

أصول متنوعة منها عربية.. بايدن يكسر حواجز تاريخية باختيار سيدات في مناصب قيادية احتكرها الرجال.. والإدارة الجديدة تستعرض قواها في أول ظهور إعلامي وتتعهد بإعادة المكانة العالمية لأمريكا

الموافقة قبل الأخيرة.. لجنة الشؤون الخارجية بالشيوخ الأمريكي توافق على خليفة بومبيو

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية

ترشيحاتنا

خالد الغندور يفتح النار على من يطالب بضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز أمس

بدلًا من الأنف.. المسحة الشرجية أكثر دقة في اكتشاف كورونا

الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

رقم كارثي لوفيات كورونا في العالم خلال 24 ساعة

لجنة الحكام تحسم الجدل حول إيقاف جهاد جريشة وطارق مجدى بسبب الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول

طريقة عمل سمبوسك البيتزا.. خطوة بخطوة