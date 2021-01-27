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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. غسيل اللحوم النيئة يتسبب في هذه الأمراض..أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..

يحرص العديد من الأشخاص على غسيل اللحوم، والكبدة النيئة بالماء قبل الطهي مباشرة، وذلك للتخلص من الجراثيم والبكتيريا التي تتواجد على اللحوم النيئة.

تلجأ العديد من السيدات في الوقت الحالي إلى استخدام الميكروويف لطهي الطعام بشكل سريع، ولكن يمكن لبعض العادات الخاطئة التي تتبعها الأمهات ان تقوم بتلف الميكروويف او الطعام.

كشفت دراسة حديثة وفقًا لموقع "medical xpress" أن أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لإحصائيات أمراض القلب والسكتة الدماغية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية.

منذ بداية الوباء ، وانتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت الصين في التحري والتقدم لعمل العديد من الأبحاث والدراسات لاكتشاف الفيروس من قرب، والتعرف عليه بشكل أسرع.

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