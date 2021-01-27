رئيس تضامن النواب: الأعضاء يعملون أكثر من 15 ساعة يوميا لخدمة المواطن

أعلنت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى عن مطالبتها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمستندات إضافية وذلك للتأكد من صحة بيان وزير التموين والذى ألقاه أمام الجلسة العامة وناقشه أمس أمام لجنة التضامن بحضور رئيس وأعضاء اللجنة والتى استمرت مايقارب الثلاث ساعات ونصف، صرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس لجنة تضامن النواب أحمد قنديل موضحا أن وزير التموين وعد أنه سوف يسلم تلك المستندات اليوم وفقا لطلب اللجنة .





وأضاف قنديل أن رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى سوف تبدأ عملها اليوم فى توزيع المهام على أعضاء اللجنة لمراجعة بيان الوزير وإعداد التقرير الذى سيوضح ماتم تنفيذه من خطة الحكومة إلى هيئة مكتب المجلس .





وأكد رئيس لجنة تضامن النواب قائلا أن مايحدث الان داخل مجلس النواب أمر يبشر بالخير حيث شهد المجلس جلسات ومناقشات مع عدد من الوزراء ونواب الشعب وأدلى كل وزير بما قدمته وزارته وما تم تنفيذه من خطة الدولة وعقب النواب بملاحظاتهم على هذا الأداء وقام رئيس مجلس النواب بإرسال بيانات الوزراء إلى اللجان المختصة لدراستها والتأكد بما ورد فيها حيث تعمل اللجان عملا جادا ويباشر النواب عملهم مابين حضور الجلسات العامة وعمل اللجان لأكثر من 15 ساعة يوميا توضح حجم العمل الموجود والذى يشهد تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سعيا للاستجابة إلى مطالب الشعب .





وأختتم القصبى تصريحاته موجها الشكر إلى النواب جميعا على إنتظامهم فى العمل وفقا لعدد الساعات الكبيرة التى يحرص كل نائب على بذل الجهد لخدمة المواطن كما وجه الشكر لوزير التموين على سرعة الاستجابة والحضور إلى اللجنة وتقديم كافة المستندات التى طلبتها تضامن النواب وهى ظاهرة إيجابية داعيا أن هذا العمل يصب فى صالح المواطن وان يكون وفقا لمطالب الشعب التى يعبر عنها النواب بكل قوة .