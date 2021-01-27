رئيس الوحدة المحلية: الدولة قامت برفع كفاءة المنازل لغير القادرين بقرية الأحراز

قالت نهي حمدي، رئيس الوحدة المحلية بقرية الاحراز بالقلويبية، إن الوحدة الصحية بالقرية كانت عبارة عن وحدة بسيطة، تقدم جميع أنواع خدمات الرعاية للمواطنين سواء كان عن طريق التطعيم، أو للمرأة عن طريق تنظيم الأسرة، منوها إلى أن تم تطوير تلك الوحدة بشكل كبير، حيث أن تم إدارج العديد من المنشآت بها، بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه، متابعا أن تم إنشاء وحدة إسعافات جديدة، قسم حضانات للأطفال، قسم الطفيليات والدم الخاص بالأطفال.









وأضافت"رئيس الوحدة المحلية"، خلال حوارها فى برنامج"الأخبار" المذاع عبر فضائية"دي إم سي"، أن مبادرة حياة كريمة تشمل تقديم الخدمات أوالبنية الأساسية للمواطنين، ومن هذه الخدمات الصرف الصحي، تدبيش وردم الترع والمصارف، إضافة إلى بناء مركز شباب لخدمة أهل القرية، كما أن الدولة قامت ببناء المدارس الابتدائية والاعدادية لأبناء القرية، كما حدث رفع كفاءة بعض المنازل لغير القادرين.







تصدر موضوعا المشروعات العملاقة التي تجرى على أرض مصر، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، افتتاحيات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت. تصدر موضوعا المشروعات العملاقة التي تجرى على أرض مصر، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، افتتاحيات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.



حيث ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المشروعات العملاقة التي تجرى على أرض مصر، تستهدف الأجيال القادمة، كما تمنح الحاضر الوجه المشرق الذى يتطلع إليه المواطن.



وقالت الصحيفة- في افتتاحياتها تحت عنوان (مشروعات للمستقبل)- إن هذه المشروعات هى أفكار كان ينظر لها من قبل على أنها ضرب من ضروب الخيال، غير أن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤيته الواضحة نحو مصر الجديدة التى تقتحم كل المواقع، مكنت مصر من تنفيذ عدد كبير منها، وجميعها يندرج تحت مسمى «العملاقة» فى وقت قياسي وبسواعد أبناء الوطن.