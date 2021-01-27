ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس الوحدة المحلية: الدولة قامت برفع كفاءة المنازل لغير القادرين بقرية الأحراز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:50 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت نهي حمدي، رئيس الوحدة المحلية بقرية الاحراز بالقلويبية، إن الوحدة الصحية بالقرية كانت عبارة عن وحدة بسيطة، تقدم جميع أنواع خدمات الرعاية للمواطنين سواء كان عن طريق التطعيم، أو للمرأة عن طريق تنظيم الأسرة، منوها إلى أن تم تطوير تلك الوحدة بشكل كبير، حيث أن تم إدارج العديد من المنشآت بها، بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه، متابعا أن تم إنشاء وحدة إسعافات جديدة، قسم حضانات للأطفال، قسم الطفيليات والدم الخاص بالأطفال.


وأضافت"رئيس الوحدة المحلية"، خلال حوارها فى برنامج"الأخبار" المذاع عبر فضائية"دي إم سي"، أن مبادرة حياة كريمة تشمل تقديم الخدمات أوالبنية الأساسية للمواطنين، ومن هذه الخدمات الصرف الصحي، تدبيش وردم الترع والمصارف، إضافة إلى بناء مركز شباب لخدمة أهل القرية، كما أن الدولة قامت ببناء المدارس الابتدائية والاعدادية لأبناء القرية، كما حدث رفع كفاءة بعض المنازل لغير القادرين.


تصدر موضوعا المشروعات العملاقة التي تجرى على أرض مصر، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، افتتاحيات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.

حيث ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المشروعات العملاقة التي تجرى على أرض مصر، تستهدف الأجيال القادمة، كما تمنح الحاضر الوجه المشرق الذى يتطلع إليه المواطن.

وقالت الصحيفة- في افتتاحياتها تحت عنوان (مشروعات للمستقبل)- إن هذه المشروعات هى أفكار كان ينظر لها من قبل على أنها ضرب من ضروب الخيال، غير أن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤيته الواضحة نحو مصر الجديدة التى تقتحم كل المواقع، مكنت مصر من تنفيذ عدد كبير منها، وجميعها يندرج تحت مسمى «العملاقة» فى وقت قياسي وبسواعد أبناء الوطن.

وأشارت إلى أن المواطن بات يعرف التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة عن هذه المشروعات، وفى المقدمة منها المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وشبكات الطرق المهولة ومشروع قناة السويس والأنفاق الكبرى التى تربط شرق القناة بغربها، يحدث هذا فى الوقت الذى يتم فيه تحديث القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمقاتلات الجوية والبحرية وتدعيم القوات البرية بكل ما وصل إليه العلم الحديث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.. رصف 1000 متر بقرية نيدة في سوهاج

مبادرة حياة كريمة والمشروعات العملاقة تتصدر اهتمامات الصحف المحلية

بـ7 ملايين جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال رصف 3 طرق.. صور

بدء ربطها بشبكة سفاجا الكهربائية.. قرية النصر تودع الظلام بعد 40عاماً

ترشيحاتنا

غضب في سوريا.. تفاصيل دهس زوجة نجل القذافي لضباط شرطة وأمر اعتقالها

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

اعترافات الطبيب المتحرش بالرجال : أنا شاذ وأعانى من اضطراب فى الميول الجنسية

سيبوني امشي.. رسالة مثيرة من مصطفى محمد بشأن احترافه

وزير الرياضة يوجه رسالة لمنتخب اليد: نثق بكم وننتظر التأهل لنصف نهائي المونديال

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول

طريقة عمل سمبوسك البيتزا.. خطوة بخطوة