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أخبار العالم

جاكيت الأمير محمد بن سلمان يتصدر تويتر السعودية..ومغردون"حفظك الله لنا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج "سلمان الخير" المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر بالسعودية، وذلك بعد إرتداء ولى العهد الأمير محمد بن سلمان جاكيت من العلامة التجارية الفرنسية"فرانك ناماى".

وذلك خلال إجتماع مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة السعودى والذى يصل إلى 6 آلاف دولار من التبرعات.

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى :
-بسم الله ماشاء الله تبارك الله انت قدوة لكل الناس كواكب القمة الخليج النجمة الأرض للعلم كفو عزنا فخامة بطل هيبة وطني للمستقبل عزنا فخامة الحبيب كل الإنسان ابن الوطن للمستقبل اللهم لك الحمد والشكر بيض الله وجهك محمد بن سلمان الخير للعلم فخر لكل مسلم الله يحفظك الله يقويك يارب.

-بسم الله حفظ الله ماشاء الله تبارك الله منور وطني انت قدوة لكل الناس الله يعطيك الصحة والعافية كواكب القمه الخليج النجمة الأرض للعلم كفو عزنا فخامة بطل هيبة وطني للمستقبل عزنا فخامة الحبيب كل الإنسان ابن الوطن للمستقبل اللهم لك الحمد والشكر بيض الله وجهك محمد بن سلمان الخير.

-حفظ الله انت أسد كواكب القمة الخليج النجمة الأرض للعلم كفو عزنا فخامة بطل هيبة وطني للمستقبل عزنا فخامة الحبيب كل الإنسان ابن الوطن للمستقبل اللهم لك الحمد والشكر بيض الله وجهك محمد بن سلمان الخير للعلم فخر لكل مسلم الله يحفظك الله يقويك ويطول بعمرك الله يحميك بعينه من كل شر.

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