نائب يوجه انتقادا لوزيرة البيئة لعدم التعامل الجاد مع الأدوات الرقابية

وجه النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، انتقادا لوزيرة البيئة لعدم التعامل الجاد مع الأدوات الرقابية التي يتقدم بها الأعضاء، موضحا أنه تقدم بطلب منذ 2018 بشأن مصنع لتدوير العظام ومخلفات الحيونات غير مطابق للمواصفات بمنطقة عبد القادر في الإسكندرية وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي موقف بشأنه.





وأكد النائب، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا المصنع مخالف لكافة المواصفات البيئية، قائلا: "مش عارفين من اللي ورا هذا المصنع؟".





كما انتقد ضيف الله، استمرار عمل مصنع أسمنت الإسكندرية وسط الكتلة السكنية، مؤكدا أن أغلب الأهالي في محيط مصنع الأسمنت يعانون من مرض الربو، وكافة الأمراض الصدرية.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ قرار بنقله خارج الكتلة السكنية، أسوة بكافة الدول حول العالم، مراعاة لصحة المواطنين.



