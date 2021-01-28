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الجامعات التكنولوجية تستعد لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءا من 20 فبراير.. دورات تدريبية للطلاب لزيادة خبراتهم على المنصات الإلكترونية.. ومراجعة عامة على المقررات وإجراء تقييمات عليها

الخميس 28/يناير/2021 - 09:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد الشاهد
  • رئيس الدلتا التكنولوجية: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءًا من 20 فبراير.. وتدريب الطلاب على الامتحانات
  • جامعة بني سويف التكنولوجية: تحديد موعد الامتحانات خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم.. ونتواصل معهم على المنصات


تستعد الجامعات المصرية بمختلف كلياتها لإجراء الامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتقوم الجامعات خلال هذه الفترة بعمل مراجعات على المقررات والبرامج الدراسية، وتأهيل طلابها وتدريبهم على الامتحانات بمختلف أشكالها، وزيادة خبراتهم ومهاراتهم على استخدام المنصات الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل الإلكتروني بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس بكل كلية.


وفيما يلي نستعرض ما قاله رؤساء الجامعات التكنولوجية حول كيفية تأهيل الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية وموعد انعقادها.


قال الدكتور علوي الخولي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه من المقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول رسميا بدءًا من يوم 20 من شهر فبراير القادم، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.


وأوضح الدكتور علوي الخولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سيتم إجراؤها بشكل طبيعي كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي قامت الجامعة بوضعها، حيث يتم عمل الامتحانات الشفوية للطلاب وبعد ذلك يتم البدء في الامتحانات النظرية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة.


وأضاف "الخولي" أن الجامعة في الوقت الحالي تقوم بعمل دورات تدريبية لطلابها، لزيادة خبراتهم على المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن هناك تواصلا دائما بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لمتابعتهم وقياس مستواهم خلال هذه الفترة.


وأشار إلى عمل مراجعة عامة على المقررات الدراسية التي تم طرحها لهم، وعمل تقييمات عليها، بالإضافة إلى تدريبهم على شكل الامتحانات، خاصة مع قرب إقامتها.


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وأوضح أن الجامعة ستقوم بتخصيص أسبوع قبل الامتحانات، لعمل "البروفة" النهائية لشكل الامتحان وكيفية إقامته، لدعم الطلاب في الجوانب التي يحتاجون إليها سواء التي تتعلق بالإمكانيات التكنولوجية أو المقررات الدراسية.


ونوه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أن الجامعة ستقوم خلال العام الدراسي القادم 2021/2022م بطرح برنامج جديد متخصص في تكنولوجيا الأطراف الصناعية، لدعم الجوانب العلمية للطلاب، إضافة إلى عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات في مختلف التخصصات لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية في جميع المجالات.


وأشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيقتصر على البرامج والمقررات الدراسية الموجودة منذ بدء هذا العام، على أن يتم طرح وتفعيل البرامج الجديدة بدءًا من العام الدراسي القادم.


من جانبه، قال الدكتور سيد عبد القادر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إنه سيتم تحديد موعد الامتحانات في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.


وأضاف الدكتور سيد عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم عقد الامتحانات بعد العودة من إجازة نصف العام مباشرة، وفقًا للحالة والظروف الصحية التي سنشهدها حينها، بشأن فيروس كورونا.


وأوضح أن الجامعة على استعداد لإجرائها بأي طريقة، فجميع الإمكانيات متاحة، فالجامعة تتمتع ببنية تحتية جيدة وتوفر جميع إمكانياتها لطلابها.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقييم الطلاب على الأجزاء العملية، كما أن الجامعة قد انتهت قبل بدء الإجازة من رفع جميع المقررات والبرامج الدراسية المتبقية للطلاب على المنصات الإلكترونية الخاصة بها.


وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية أوضح أن هناك تفاعلا وتواصلا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات، كما أن الجامعة توفر الدعم الأكاديمي لطلابها، حيث يتم مراجعة وشرح الأجزاء التي يحتاج الطالب إلى توضيح لها، والعمل على تنمية مهاراتهم في استخدام هذه الإمكانيات التكنولوجية.


وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الجامعات التكنولوجية لم يكن إنشاؤها من قبيل الصدفة، ولكن وجودها كان حتميًا لحل مشكلة قائمة بالفعل والتغلب عليها للمساهمة في نهضة مصر صناعيًا، فهناك العديد من طلاب التعليم الفني ممن يريدون استكمال دراستهم الجامعية، وتم عمل دراسات مستفيضة عن حجم الصناعة فى المحافظات وحجم احتياجها للعاملين من الفنيين والتكنولوجيين المهرة لدفع عجلة الصناعة للأمام.


وقال الوزير إن الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد يعتمد على تخصصات جديدة وبرامج تم استحداثها، ومعامل متقدمة على أعلى مستوى كالتي تم تدشينها اليوم فى جامعة بني سويف التكنولوجية.


وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الجامعات التكنولوجية ضاربًا مثال بالوضع في ألمانيا التى تعتمد على الجامعات التطبيقية والتكنولوجية أكثر من الجامعات العادية، فنسبة الجامعات التطبيقية بها تمثل ثلاثة أرباع عدد الجامعات، ولذلك تعد ألمانيا دولة صناعية عظيمة وواحدة من أعظم الدول الصناعية في أوروبا، وكذلك جامعة كورياتك الموجودة بدولة كوريا الجنوبية التي تعتبر نموذجًا ومثالا يحتذى به في التعليم الفني والتكنولوجي العالمي.
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