برلمانية: الوضع البيئي داخل محافظة القاهرة بمثابة قنبلة

وصفت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الوضع البيئي داخل محافظة القاهرة بكونه "قنبلة بيئية"، مشيرة إلي سوء جودة الهواء في وسط القاهرة والتي تعد أكثر المدن تلوثا، وهو أمر يثير القلق.





وشددت البرلمانية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المنعقدة اليوم الأربعاء، والتي شهدت إلقاء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بيانها حول أداء الوزارة خلال الفترة 2018 -2020، على أهمية تشديد الرقابة علي مصادر التلوث مع التوسع في المساحات الخضراء والنافورات، وإزالة النوادي والمنشآت علي ضفاف النيل ليتم زراعته.





وتساءلت سميرة الجزار، عما إذا تم حماية المواطنين من خلال تشديد العقوبات وتغليظها بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعما إذا كان هناك تعاون مع الوزارات المعنية لإنتاج المبيدات العضوية الجيدة للحفاظ علي التربة والماء.





وأبدت النائبة استغرابها من عدم اعتراض وزارة البيئة علي ظاهرة قطع الأشجار المتكررة لاسيما التي تمت زراعتها منذ عهد الخديو إسماعيل في منطقة العجوة، منتقدة تأخر استبدال الأكياس البلاستيكية بـ القماشية صديقة البيئة.