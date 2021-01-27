ياسمين الحصري: لابد من الاستعداد ليوم تسليم «ورقة الامتحان»

قالت ياسمين الحصري، الشهيرة بـ"ياسمين الخيام"، إننا لابد من التأكد ان الدنيا جسر ومتاع الغرور وابتلاء وامتحان، وكل شخص منا لديه ورقة امتحان عليه تسليمها لكنه لا يعرف توقيت التسليم.





وأضافت الحصرى، خلال حوارها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية سى بى سى، أنه لابد من الاستعداد ليوم تسليم ورقة الامتحان، وأشارت إلى أننا لابد من الاستعداد حتى تكون ورقة الإجابة بها خير ونور وبركة وإجابة صحيحة.





وتابعت الحصرى ، أن ورقة إجابتك لابد أن يكون بها محبة وطاعة لله سبحانه وتعالى وزكاة ، موضحة أن "الشاطر هو اللى يجهز ورق الاجابة لانه مش عارف امتى هيسلمها".





وأكدت أن الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم وعفو وكريم على عباده، وندعو الله فى هذه الأيام أن يبعد عن بلادنا البلاء والوباء ويرفع عنا ويرفع شأنها فى السماء والارض.