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محافظات

بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا داخل 12 مستشفي بأسوان ..شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:34 م
تطعيم الأطقم الطبية
تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا
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شاذلي عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء للحقن بلقاح التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 (سينوفارم ) للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين بمستشفى أسوان التخصصى العام والمخصصة لعزل حالات الإصابة بالكورونا بمنطقة الصداقة الجديدة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في توزيع لقاح كورونا علي الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم لحماية صحة المواطنين.

وتشمل عملية التطعيم الأطقم الطبية داخل 12 مستشفي على مستوى المحافظة بإجمالى 1048 جرعة تطعيم.

وخلال حقن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان كأول متلقى للقاح أطمأن محافظ أسوان على منظومة توزيع التطعيم على الأطقم الطبية بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعة الثانية مع الكشف المبدئى من قياس مستوى ضغط الدم ونسبة السكر للأطمئنان على الحالة الصحية لهم .

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وقدم اللواء أشرف عطية شكره للأطقم الطبية بمستشفى عزل أسوان ، وجميع العاملين بالقطاع الصحي من الجيش الأبيض بالمحافظة لدورهم الوطنى والبطولى الملموس للوقوف على قلب رجل واحد للتصدى لجائحة فيروس كورونا .

وأستفسر المحافظ عن الموقف الصحى للحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفى والتي شهدت تناقصًا واضحًا في نسب الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية لتصل إلي 53 مريضا فقط ، مقدمًا خالص أمنياته لهؤلاء المرضى بأن يتماثلوا للشفاء العاجل وخروجهم فى أقرب وقت ممكن.

كانت محافظة أسوان استقبلت اليوم الأربعاء 1048 جرعة من لقاح كورونا الصينى سينوفارم المخصصة للكوادر الطبية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبارهم خط الدفاع الأول للتصدى للفيروس.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان إنه سيتم تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى العزل ومستشفيات الصدر بأسوان، بالجرعة المخصصة للمرحلة الأولى على أن يتبعها جرعات أخرى ستصل تباعا.

وقدم أبو المجد الشكر للأطقم الطبية بمستشفى العزل، وكافة العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابى فى الوقوف صفًا واحدًا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا داخل 12 مستشفي بأسوان ..شاهد
بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا داخل 12 مستشفي بأسوان ..شاهد
بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا داخل 12 مستشفي بأسوان ..شاهد
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