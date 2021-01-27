رئيس الوزراء الكويتي يعترف: اقتصادنا يعاني خللا.. وجيب المواطن لن يمس بأي أذى

أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد عن تطلعه للقاء أعضاء مجلس الأمة، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها والعديد من القوانين.





وكشف رئيس الوزراء الكويتي في تصريحات صحفيه له اليوم خلال لقاء عدد من رؤساء تحرير عدد من الصحف الكويتية عن توجيهات أمير الكويت له حيث طالبه بضرورة استكمال كافة المتطلبات للقضاء على الفساد، مشيرا الي أن مكافحة الفساد تمثل أولوية للحكومة.





وقال في هذا الشأن : أولوياتنا مواصلة مكافحة الفساد والتعدي على المال العام، حيث قام وزير العدل مع الجهات المختصة بوضع دليل إرشادي يلتزم الجميع فيه لاستيفاء صحة الإجراءات وسلامة البلاغ المقدم قبل إحالته إلى هيئة نزاهة والنيابة العامة.





وتعهد الخالد بألا يمس جيب الكويتي باي اذي، وأن يعيش المواطن معزز مكرم، مبينا طموحه العالي بتقديم خدمات أفضل له وتلبية كل احتياجاته دون منّ وأذى.





وتابع: نواجه خللا في الاقتصاد قبل ظروف أزمة فيروس كورونا ولدينا في المقابل ملاءة مالية ممتازة، وفي حال استمرار هذا الخلل دون إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد الكويتي سيؤثر على هذه الملاءة المالية.





وواصل الخالد: بدأنا الإصلاح في البيت الحكومي وسنستمر في هذا النهج لإكمال ما هو مطلوب والانتقال إلى خطوات أخرى في طريق الإصلاح الاقتصادي حيث يتم التركيز في البيت الحكومي على عملية اختيار القيادات عبر ترشيح عدد من الكفاءات للمناصب القيادية واخضاعهم لاختبارات لتحديد الأكفأ».



