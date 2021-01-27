ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي يعترف: اقتصادنا يعاني خللا.. وجيب المواطن لن يمس بأي أذى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:55 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمود نوفل
أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي  الشيخ صباح الخالد عن تطلعه للقاء أعضاء مجلس الأمة، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها والعديد من القوانين.

وكشف رئيس الوزراء الكويتي في تصريحات صحفيه له اليوم خلال لقاء عدد من رؤساء تحرير عدد من الصحف الكويتية عن توجيهات أمير الكويت له حيث طالبه  بضرورة استكمال كافة المتطلبات للقضاء على الفساد، مشيرا الي أن مكافحة الفساد تمثل أولوية للحكومة. 

وقال في هذا الشأن : أولوياتنا مواصلة مكافحة الفساد والتعدي على المال العام، حيث قام وزير العدل مع الجهات المختصة بوضع دليل إرشادي يلتزم الجميع فيه لاستيفاء صحة الإجراءات وسلامة البلاغ المقدم قبل إحالته إلى هيئة نزاهة والنيابة العامة.

وتعهد الخالد بألا يمس جيب الكويتي باي اذي، وأن يعيش المواطن معزز مكرم، مبينا طموحه العالي بتقديم خدمات أفضل له وتلبية كل احتياجاته دون منّ وأذى.

وتابع: نواجه خللا في الاقتصاد قبل ظروف أزمة فيروس كورونا ولدينا في المقابل ملاءة مالية ممتازة، وفي حال استمرار هذا الخلل دون إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد الكويتي سيؤثر على هذه الملاءة المالية.

وواصل الخالد: بدأنا الإصلاح في البيت الحكومي وسنستمر في هذا النهج لإكمال ما هو مطلوب والانتقال إلى خطوات أخرى في طريق الإصلاح الاقتصادي حيث يتم التركيز في البيت الحكومي على عملية اختيار القيادات عبر ترشيح عدد من الكفاءات للمناصب القيادية واخضاعهم لاختبارات لتحديد الأكفأ».

وبشأن لقاح فيروس كورونا، قال الخالد: لن نقبل أن نتعامل مع لقاح غير معتمد وغير آمن وأؤكد قدرة وزارة الصحة في الوقت الحالي على إعطاء اللقاح لعشرة الآف شخص في اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدبولي: توجيهات من الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة

تحت رعاية الرئيس .. مدبولي يشارك فى احتفالية الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد: دُمتم درعًا يَقْطعُ دابر الفاسدين ويبعثُ السكينة في قلوب الشرفاء

رئيس الوزراء: جهود مكافحة الفساد لن تؤتى ثمارها إلا من خلال مواطن يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية .. ومنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية لمواجهته

لمنع التجمعات.. الكويت تغلق دور العبادة المسيحية حتى 10 يناير

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء الكويتي إلى حكومته بشأن قضايا الفساد

عاجل.. 31 نائبا بمجلس الأمة يطالبون باستجواب رئيس الوزراء الكويتي

ترشيحاتنا

رسالة ياسر فرج الأخيرة لزوجته قبل وفاتها

جزء تجاري وآخر إداري.. "التخطيط" تعلن انتهاء الرسومات ودراسات الجدوى لـ مجمع التحرير

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

البرلمان يقيم الحكومة.. 10 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

الإفتاء: حالتان تجب فيهما الصدقة .. تعرف عليهما

نقيب الأسنان عن الطبيب المتحرش بالرجال : شطب نهائي من الجدول حال ثبوت التهمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول

طريقة عمل سمبوسك البيتزا.. خطوة بخطوة