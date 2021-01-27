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محافظات

بتكلفة 130 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال كوبري كفر بولين كوم حمادة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:04 م
أعمال كوبري كفر بولين
أعمال كوبري كفر بولين
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإستكمال الأعمال الجاريه للمرحلة الثانية لإنشاء كوبري كفر بولين / كوم حمادة العلوي، بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه حيث جاري تركيب البواكى المعدنية أعلى المجرى المائي بالرياح البحيرى تمهيدا لنهو الأعمال قبل 30/6/2021.


كما انه جاري استكمال أعمال رفع كفاءة طريق دمنهور/ دسوق بطول 16 كم بتكلفة إجمالية  35 مليون جنيه .


وجه المحافظ بالإلتزام بالبرنامج الزمنى والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين .


ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في شتى القطاعات ومنها الكباري والرصف وإنشاء الطرق، نظرًا لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الإقتصادية. 


 أكد محافظ البحيرة، أن العمل يجرى بمستشفي بدر المركزى الجديدة على قدم وساق عقب إستلام موقع المشروع، حيث تم شد الشدة الخشبية لاستكمال صب الدور الاخير بها واستئناف العمل بها نظرًا للإحتياج الشديد لأهالي مرکز بدر للمستشفي.


واشار إلى إستئناف العمال بمعظم المشروعات التى كانت تعانى تعثر خلال الفترات السابقة عقب نهو كافة المشاكل المتعلقة بها لتوفير افضل خدمات للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات مع دعم مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز .


وأوضح محافظ البحيرة، أن المستشفى ستقام على مساحة ٥ آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وخمسة طوابق علوية، ويستوعب ١٠٠ سرير، و٤ غرف لإجراء العمليات، وطابق كامل للعلاج الإقتصادي .


من الجدير بالذكر إنه تم تسليم موقع مشروع إنشاء المستشفى لإستكمال الأعمال بالمستشفى للشركة المنفذة عقب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على توجيه المبلغ المخصص لمحافظة البحيرة بمبادرة البنك المرکزي المصري لدعم القطاع الطبي والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لصالح إستكمال بناء مستشفی بدر المرکزي بقيمة ۸۰ ملیون جنيه والمتوقف الأعمال بها منذ عام ۲۰۱۷ بعد إنتهاء حوالى ٤٠٪ من الإنشاءات.


كما إعتمدت وزارة الصحة مقایسة الأعمال النهائية بقيمة ٣٢٦ مليون جنيه، وتم سحب الأعمال من شركة المقاولات السابقة نظرًا لتقاعسها عن الإلتزام بالبرنامج الزمني وعدم إتمام الأعمال، وتم إسناد أعمال الإشراف على أعمال المستشفي إلى مكتب الدراسات المتكاملة وتم إصدار أمر الإسناد لصالح شركة الإنتاج الحربي .


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بتكلفة 130 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال كوبري كفر بولين كوم حمادة
بتكلفة 130 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال كوبري كفر بولين كوم حمادة
بتكلفة 130 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال كوبري كفر بولين كوم حمادة
بتكلفة 130 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال كوبري كفر بولين كوم حمادة
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