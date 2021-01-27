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ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود الطواقم الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:08 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
 أشاد مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجهود الطواقم الطبية في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

 وأكد مجلس الجامعة أن ما يقوم به قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، جهودٌ سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.

وثمن مجلس الجامعة ما يقوم به أطباء الأزهر من جهد كبير في مستشفيات العزل في العجوزة، والشيخ زايد بمحافظتي: القاهرة، والجيزة، وما يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل في أبوتيج بمحافظة أسيوط، إضافة لجهودهم في مستشفيات العزل في دمياط وباقي المحافظات،  إضافة إلى جهودهم في: مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى سيد جلال، إضافة لجهود أطباء كلية طب البنات في مستشفى الزهراء الجامعي.
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