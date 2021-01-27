ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«الكاهن».. درة تقف أمام إياد نصار في السينما بعد غياب 9 سنوات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
تواصل النجمة درة تصوير فيلمها الجديد "الكاهن" بمحافظة الفيوم برفقة النجوم إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، والفنانة حنان سليمان.

ويعد العمل هو الأول للثنائي درة وإياد نصار في السينما منذ حوالي 9 سنوات بعد تقديمهما فيلم "مصور قتيل".

وتتكتم درة عن تفاصيل شخصية "فيروز" التي تجسدها خلال أحداث الفيلم، لافتة إلى أنها جديدة بالنسبة إليها.

"الكاهن" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على الدراما العربية تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

وأعربت الفنانة درة عن سعادتها البالغة بوجودها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الأولى لـ مهرجان أفلام أون لاين السينمائي، الذي يهتم بالأفلام القصيرة، مشيرة إلى أنها سبق وشاركت في لجان تحكيم للعديد من المهرجانات، وأن مثل هذه التجارب تضيف إليها كثيرًا.

وأشارت درة إلى أنها شاهدت العديد من الأفلام المشاركة بالمهرجان، وأعجبها مجموعة منها وسوف تستمتع بمناقشة هذه الأفلام مع زملائها بلجنة التحكيم للاستقرار على الأفلام الفائزة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الاستوديوهات.. اللي ملوش كبير يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. ومحمد إمام يعود بـ النمر

لما تصحى من النوم في الشتا.. فتحى عبد الوهاب يداعب جمهوره بـ صورة جديدة.. شاهد

درة تواصل تصوير مشاهدها في فيلم الكاهن بالفيوم

درة: فخورة بالمشاركة في تحكيم مهرجان "أفلمها أون لاين" السينمائي

أخبار السينما.. درة: فخورة بالمشاركة في تحكيم مهرجان أفلمها أون لاين.. محمد ثروت مع تماسيح النيل

بفستان أبيض.. شاهد درة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

ترشيحاتنا

حازم إمام يعلق على أداء شريف إكرامي فى مباراة الأهلي وبيراميدز

خالد الغندور يفتح النار على من يطالب بضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز أمس

مواطن صيني يكشف مفاجأة حول المتسبب في تفشي كورونا بـ ووهان

خاص.. أيمن حفني ينضم للزمالك لمدة 6 أشهر

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

اعترافات الطبيب المتحرش بالرجال : أنا شاذ وأعانى من اضطراب فى الميول الجنسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية