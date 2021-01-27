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تعليم

طلاب إعلام عين شمس يدشنون حملة "إلعبها صح" للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المكملات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:25 م
طلاب المشروع
طلاب المشروع
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حسام الفقي
طلاب آداب إعلام عين شمس يدشنون حملة "العبها صح" للتوعية بمخاطر الافراط في تناول المكملات الغذائية.

وقال أحمد إبراهيم طالب بالفرقة الرابعة بكلية الاداب خلال تصريحاته لصدي البلد إن طلاب الفرقة الرابعة، دشنوا الحملة الإعلامية "العبها صح" للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المنشطات والهرمونات والمكملات الغذائية، تزامنا مع إنطلاق ماراثون مشاريع التخرج ، شعبة العلاقات العامة بقسم علوم الإعلام والاتصال.

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وأوضح براهيم أن الفكرة تدور عن التوعية بمخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية، وتتجه بشكل أكبر للشباب الذين يتناولون تلك المكملات أملًا منهم في بناء العضلات بشكل أسرع وأكبر، لكنهم يغفلون مخاطر الإفراط فيها والتي تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الطالب إلي ان  تلك الفكرة جاءت  بعد انتشار الموت المفاجئ للشباب، والذي يرجع أحد أسبابه لاستخدام المكملات الغذائية بشكل خاطئ.

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كما أكدت نيرة محمد" طالبة في المشروع" أن الحملة أيضًا تعرض البدائل الصحية والطبيعية التي تضمن بناء العضلات بالتزامن مع ممارسة الرياضة.

وأشارت إلى طلاب الحملة يقومون بعمل إعلانات تليفزيونية وإعلانات إذاعية، بالإضافة لإعلانات صحفية أيضًا مع انطلاق ماراثون مشاريع التخرج بقسم علوم الإتصال و الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس.
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