طلاب إعلام عين شمس يدشنون حملة "إلعبها صح" للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المكملات

طلاب آداب إعلام عين شمس يدشنون حملة "العبها صح" للتوعية بمخاطر الافراط في تناول المكملات الغذائية.
وقال أحمد إبراهيم طالب بالفرقة الرابعة بكلية الاداب خلال تصريحاته لصدي البلد إن طلاب الفرقة الرابعة، دشنوا الحملة الإعلامية "العبها صح" للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المنشطات والهرمونات والمكملات الغذائية، تزامنا مع إنطلاق ماراثون مشاريع التخرج ، شعبة العلاقات العامة بقسم علوم الإعلام والاتصال.
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وأوضح براهيم أن الفكرة تدور عن التوعية بمخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية، وتتجه بشكل أكبر للشباب الذين يتناولون تلك المكملات أملًا منهم في بناء العضلات بشكل أسرع وأكبر، لكنهم يغفلون مخاطر الإفراط فيها والتي تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
وأشار الطالب إلي ان تلك الفكرة جاءت بعد انتشار الموت المفاجئ للشباب، والذي يرجع أحد أسبابه لاستخدام المكملات الغذائية بشكل خاطئ.
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كما أكدت نيرة محمد" طالبة في المشروع" أن الحملة أيضًا تعرض البدائل الصحية والطبيعية التي تضمن بناء العضلات بالتزامن مع ممارسة الرياضة.
وأشارت إلى طلاب الحملة يقومون بعمل إعلانات تليفزيونية وإعلانات إذاعية، بالإضافة لإعلانات صحفية أيضًا مع انطلاق ماراثون مشاريع التخرج بقسم علوم الإتصال و الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس.