لأور مرة بعد إغلاق كورونا..سعوديون يشاهدون عرضا سينمائيا من داخل سياراتهم في الرياض





ويتم حجز التذاكر الآن لأول سينما سيارات في الرياض عبر موقع موڤي أو التطبيق وظهر السعوديون وهم يشاهدون العرض السينمائي من سيارتهم.





وفي التفاصيل حول فعالية "سينما السيارات"، تجدر الإشارة إلى أنها ستتضمن 3 عروض سينمائية يوميا، وشاشة عرض رئيسية تبلغ مساحتها 200 متر مربع، حيث يتسع الموقع لأكثر من 150 سيارة.





بالإضافة إلى وجود منطقة مخصصة لشاحنات الطعام في الموقع، تقدم خدماتها للزوار عبر تطبيقات إلكترونية.

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها اعلان شركة "موفي سينما" السعودية، ، عن إطلاق أول "سينما سيارات" تأسست في العاصمة الرياض وذلك لأول مرة بعد الإغلاق نتيجة جائحة كورونا.