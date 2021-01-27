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أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يمتدح قائدًا عربيًا في منتدى دافوس الاقتصادي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:10 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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محمد عثمان
امتدح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أحد القادة العرب خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي ينعقد بحضور 25 قائد ورئيس دولة حول العالم.

وقال نتنياهو لدى حديثه عن الإمارات: "سعداء بالسلام الذي توصلنا إليه مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان لأنه يفتح الأفق لفرص اقتصادية واعدة".

وأضاف: "عشرات الآلاف من الإسرائيليين ذهبوا إلى دبي ويأتي الإماراتيون إلينا أيضًا".

وتابع: "لإمارات أثبتت أنها دولة رائدة اقتصاديًا ولديها قيادة تتمتع برؤية ثاقبة".

وامتدح نتنياهو ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد على وجه الخصوص قائلًا: "ولي عهد أبوظبي قائد ذو رؤية حكيمة ويدرك جيدًا قوة الابتكار والجرأة على الحلم".

ووقعت الإمارات وإسرائيل على اتفاقية سلام بينهما في 13 أغسطس العام الماضي، حيث قضى الاتفاق بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين وتبادل فتح السفارات بينهما وفتح خطوط الرحلات الجوية.
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