البنك الزراعي: 25% زيادة في الفئة التسليفية للمزارعين المطبقين للري الحديث

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن البنك الزراعى أطلق عدة مبادرات لحث المزارعين على التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، حيث تمت الموافقة على زيادة الفئة التسليفية للمزارعين الذين طبقوا نظام الرى الحديث بنسبة 25%، كما وعد مزارعى قصب السكر بزيادة الفئة التسليفية بالتنسيق مع شركة السكر و وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تطوير صناعة العسل الأسود بفايدة 5% متناقصة.

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جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية ومديرى أفرع البنك الزراعى و عدد من كبار المزارعين والمستثمرين.





وأضاف فاروق، أن البنك خصص مبلغ 500 الف جنيه لسداد ديون الغارمات بمحافظة قنا وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك.







ناقش محافظ قنا، سُبل تطبيق أنظمة الرى الحديث في زراعة الأراضى داخل محافظة قنا، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تطبيق نظم الري الحديث في الزراعة لما له من دور كبير رفع جودة المحاصيل و زيادة إنتاجية الفدان و خفض استهلاك الأسمدة وزيادة أرباح المزارع، بالإضافة إلى أهميته في توفير المياه لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تتمثل في زيادة الإستهلاك اليومى رغم ثبات حصة مصر في المياه منذ عقود مضت.





وأكد محافظ قنا، ضرورة التعاون المشترك بين مديريتىّ الزراعة والري والبنك الزراعى لحث وتوعية المزارع على التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط لمواكبة اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.



وأجرى محافظ قنا ورئيس مجلس ادارة البنك الزراعى، حوارا مع المزارعين استمعوا خلاله لاحتياجاتهم و طلباتهم بشأن التحول نحو أنظمة الرى الحديث.





وطالب المزارعين، بتنظيم ندوات إرشادية لهم للتعرف على مدى إمكانية تطبيق هذه الأنظمة واختيار النظام الملائم من حيث السعر والتقنية وفقا لمساحة الأرض و كيفية ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة و نسبة الملوحة ودرجة الحرارة، و تعهد رئيس البنك الزراعى بتنظيم و رعاية هذه الندوات في كافة مدن المحافظة.