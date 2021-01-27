محافظ الغربية يوفر شقة لبطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين بطنطا

وافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي توفير سكن للبطل الرياضي عصام جميل الحديدي بطل الجمهورية في العاب القوى للمعاقين لسنوات والحاصل على ٤٦ ميدالية متنوعة والذي تم نشر مأساته لقيامه بعرضها للبيع.









حيث أصدر محافظ الغربية قرارا بتوفير شقة له بمساكن السلام بمدينة طنطا وقام الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا باصطحاب البطل الرياضي وتسليمه الشقة وبها جميع المرافق ومساحتها ٧٥ متراً وبها غرفتان وصالة ومطبخ وحمام.





وسط فرحة كبيرة من البطل الرياضي وجه الشكر للرئيس السيسي ومحافظ الغربية وأنه أصبح له سكن ومأوي بعد معاناة سنوات في الإيجار وعدم وجود مأوى له سوى عشه بسقف خشبي بقريته كفرديما مركز كفرالزيات.





كما وجه محافظ الغربية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات له.



