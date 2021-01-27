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رياضة

قائمة الزمالك لـ مباراة مصر المقاصة غدا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا، الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر

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