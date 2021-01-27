ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشيلي تتقدم على الكونغو في الشوط الأول بكأس العالم لليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
انتهى الشوط الاول من مباراة الكونغو الديمقراطية وتشيلي لتحديد المركزين الـ 27 والـ 28 في بطولة العالم الـ 27 لكرة اليد رجال "مصر 2021” بتقدم منتخب تشيلي على نظيره الكونغولي بنتيجة 13/18 . 

بدأ المنتخب الكونغولي التسجيل وبفضل تألق حارس مرماه جوردي جاكوبي الذي تصدى لهجمات تشيلي ، واصل المنتخب الكونغولي تقدمه حتى وصل بالنتيجة  في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء الى 1/5 . بعدها بدأ منتخب تشيلي استعادة توازنه وتمكن من التعادل لأول مرة 7/7 في الدقيقة 11 من عمر اللقاء ثم تقدم المنتخب التشيلي بفارق هدف ثم يواصل تقدمه حتى يصل بالفارق إلى خمسة اهداف في الدقيقة 22 من عمر اللقاء ، ليطلب فرانسيس توزولانا المدير الفني للكونغو وقت مستقطع لمحاولة تدارك الأمر، ولكن منتخب تشيلي يواصل التقدم حتى يصل بالفارق لسبعة أهداف 10/17 قبل ان يحاول المنتخب العودة الى اللقاء بإحراز ثلاثة أهداف متتالية، ولكن تشيلي يستطيع ان ينهي الشوط الاول بفارق خمسة أهداف.

يقام اللقاء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ويديره تحكيميًا الطاقم التونسي المكون سمير كريشن وسمير مخلوف .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة مصر.. سلوفينيا تتقدم 9/13 على مقدونيا في الشوط الأول

بطولة العالم لليد.. سلوفينيا تقضي على آمال مقدونيا في التأهل

مونديال اليد.. بولندا تتقدم على أوروجواي في الشوط الأول

الاتحاد الروسي يزيد أوجاع مقدونيا بـ كأس العالم لليد

مونديال اليد.. الدنمارك يتقدم على اليابان في الشوط الأول

مونديال اليد.. الدنمارك يفوز على اليابان ويتأهل لدور الـ8

ترشيحاتنا

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

إلكترونيا أم ورقيا.. التعليم العالي يكشف طريقة امتحانات نصف العام للجامعات

مش شوكولاته| ابراهيم فايق يكشف سرا عن مروان محسن بمباراة الاهلي وبيراميدز

مدربه السابق يكشف سر تعثر بواليا منذ انضمامه للاهلي ..فيديو

الإفتاء: حالتان تجب فيهما الصدقة .. تعرف عليهما

زلزال مدمر يضرب إسرائيل ويقتل الآلاف | اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول