إغلاق أكاديمية تعليمية وسنتر للدروس الخصوصية بمدينة نصر ..شاهد

أعلن اللواء احمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر عن غلق وتشميع سنتر تعليمى بشارع سامى عبد الرازق متفرع من شارع حسنين هيكل وذلك لادارته بدون ترخيص.



وأكد أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا.



وأضاف رئيس حي شرق مدينة نصر أنه كما تم أيضا غلق وتشميع أكاديمية تعليمية بالدور الثالث فوق الأرضى لادارته بدون ترخيص والكائن في ٦١ شارع ذاكر حسين.



وأشار اللواء احمد أنور إلى أنه في إطار التصدي لكافة أنواع المخالفات وغلق المحلات التجارية المخالفة تم غلق وتشميع مكتب بالعنوان ٤٧ شارع محمد حسنين هيكل وذلك لادارته بدون ترخيص.

