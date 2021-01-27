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محافظات

شمال سيناء تحتفل بيوم البيئة الوطني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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احمد صالح

احتفلت محافظة شمال سيناء، بيوم البيئة الوطني ، حيث نظم فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء بالتعاون مع  جمعية حقوق المرأة السيناوية، ندوة، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الجمعية بحي المساعيد بمدينة العريش، للتوعية بالحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين المواطنين، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ الإقليم.

وقالت سوسن حجاب، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، أنه سيتم تنفيذ حملة تشجير يوم الاثنين المقبل ضمن المبادرة الرئاسية "التعافي الأخضر..الطريق لما بعد كوفيد ١٩"والتي  أطلقتها وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت خلال الندوة التي عقدت بحضور الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ في جامعة العريش، إلي أن مبادرة "التعافي الأخضر" مبادرة رئاسية أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف حث المواطنين علي المشاركة في الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي والحفاظ علي المحميات الطبيعية وخفض معدل التلوث البيئي ودمج الشباب في العمل البيئي ،  دعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، الي جانب الحد من السلوكيات ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقها في تلك الموارد في ظل التنمية المستدامة.

وحذرت حجاب من استخدام المواد والأكياس البلاستيكية حفاظا علي الحياة البرية ،  لما لها من ضرر بالغ علي حياة المواطنين، حيث تعد مادة الديوكسين ومادة الفثاليتات المكونة للبلاستيك الذي تصنع منه الأواني والعبوات التي توضع فيها الأطعمة والمشروبات والأكياس البلاستيكية والعديد من الصناعات التي يستخدمها الإنسان مباشرة، من أخطر المواد السامة، وخاصة عند تعرضها للحرارة أو لحرارة الأطعمة والمشروبات،فهذه المواد تتفاعل وتتسرب إلى الأطعمة والهواء وتعرض الجسم لعدد من الأمراض.

وطالبت حجاب أن يتم استبدال الأكياس البلاستيكية في المحال التجارية بالأكياس الورقية  بجانب الحد من استخدام المواد البلاستيكية والتوعية بمخاطر وأضرار المواد البلاستيكية علي الإنسان والبيئة المحيطة.

من جهته، أكد إبراهيم سالم،  المدير التنفيذي لجمعية حقوق المرأة السيناوية، أن الندوة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية" اتحضر للأخضر" والتي أطلقتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، وهي ضمن الأنشطة التي نفذتها الجمعية  للحفاظ علي البيئة والتقليل من استخدام البلاستيك.

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