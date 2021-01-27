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مرأة

احترس الخمول والكسل يهددك بهذه المخاطر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:41 م
احترس الخمول والكسل
احترس الخمول والكسل يهددك بهذه المخاطر
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اسماء محمد
أثبتت العديد من الأبحاث أن قلة النشاط البدني يمثل عاملا خطرا للإصابة بأمراض متعددة ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الحالات.

ونعرض لكم المخاطر الصحية المرتبطة بعدم النشاط البدني وذلك وفقا لما ذكره موقع " hopkinsmedicine " 

الأشخاص الأقل نشاطًا والأقل لياقة معرضون بشكل أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
يمكن أن يقلل النشاط البدني من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص النشطين بدنيًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية من غيرهم. هذا حتى بعد أن وضع الباحثون في الحسبان التدخين وتعاطي الكحول والنظام الغذائي.

يمكن أن يؤدي قلة النشاط البدني إلى زيادة مشاعر القلق والاكتئاب.

قد يؤدي عدم النشاط البدني إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

يقلل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من النشاط البدني بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض من خلال النشاط البدني المنتظم

يمكن للبالغين الأكبر سنًا الذين ينشطون بدنيًا تقليل مخاطر السقوط وتحسين قدرتهم على القيام بالأنشطة اليومية.
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