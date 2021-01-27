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فن

معطف بـ 27 ألف جنيه.. سيلينا جوميز تنقذ نفسها من برودة الطقس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:28 م
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
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شروق ابراهيم
واقعة قد تبدو غريبة للبعض، لكنها تصرف طبيعي من النجمة العالمية "سيلينا جوميز" التي تمتلك ثروة تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي، حيث قامت بشراء معطف من ماركة لويس فيتون العالمية أثناء تجولها في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية بعدما شعرت ببرودة الطقس، ويصل ثمن المعطف الى ما يقارب من 27 ألف جنيه. 

على صعيد آخر، يبدو أن المغني الشهير "ذا ويكاند"، مازال يعيش على ذكريات حبيبته السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز التي انفصل عنها في أكتوبر 2017. 

واللافت أن الموديل التي ظهرت مع ذا ويكاند في كليب أغنتيه الجديدة  save your tears الذي طرحه منذ يومين، تشبه سيلينا جوميز إلى حد كبير من حيث الملامح وتسريحة الشعر. 

وأشار جمهور ذا ويكاند عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي إلى أن كلمات الأغنية تشير إلى علاقته بـ سيلينا جوميز التي لم تستمر سوى 10 أشهر فقط. 

ورغم مرور عامين على زواج المغني الكندي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، إلا أن جمهوره ما زال يعيش على أمل العودة إلى حبيبته السابقة وحب حياته سيلينا جوميز. 

وتداول جمهور جاستين بيبر صورة لـ تاتو جديد رسمه المغني الكندي على رقبته، مشيرين إلى أنه تحية منه لحبيبته سيلينا جوميز التي عاش معها قصة حب لأكثر من 8 سنوات.  

وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.

وبمجرد بدء انتشار هذا الأمر بين جمهور سيلينا جوميز، حذفت المغنية الأمريكية علامات الإعجاب لتقوم زوجة جاستين بيبر، هايلي بالدوين بمنح زوجها علامة إعجاب على تلك الصورة لتثبت أنها تتابع كل تصرفات سيلينا جوميز وتضعها تحت الملاحظة.
معطف بـ 27 ألف جنيه.. سيلينا جوميز تنقذ نفسها من برودة الطقس
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