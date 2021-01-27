معطف بـ 27 ألف جنيه.. سيلينا جوميز تنقذ نفسها من برودة الطقس

واقعة قد تبدو غريبة للبعض، لكنها تصرف طبيعي من النجمة العالمية "سيلينا جوميز" التي تمتلك ثروة تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي، حيث قامت بشراء معطف من ماركة لويس فيتون العالمية أثناء تجولها في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية بعدما شعرت ببرودة الطقس، ويصل ثمن المعطف الى ما يقارب من 27 ألف جنيه.





على صعيد آخر، يبدو أن المغني الشهير "ذا ويكاند"، مازال يعيش على ذكريات حبيبته السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز التي انفصل عنها في أكتوبر 2017.