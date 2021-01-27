بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية

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طريقة إجراء المسحة

لجمع العينات يتم إدخال المسحة من 2 إلى 3 سم في المستقيم وتدويرها عدة مرات ، ثم تتم إزالة المسحة قبل وضعها بشكل آمن داخل حاوية العينة، ويستغرق الإجراء بأكمله نحو 10 ثوانٍ.

وبحسب التقارير التي أجراها الخبراء في الصين، فبعض التجارب أثبتت أن مسحة الأنف قد تكون سلبية، وعند أخذ مسحة من الشرج تظهر النتائج أن المريض لا يزال يحمل الفيروس، أي أن المسحة الشرجية أكثر دقة من مسحة الأنف .

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