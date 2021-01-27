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اقتصاد

المشاط: مصر واجهت التحديات التمويلية لـ كورونا بالعلاقة القوية مع الشركاء الدوليين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر ومن خلال العلاقة القوية مع الشركاء الدوليين، تمكنت من التحرك بسرعة لمواجهة التحديات التمويلية لجائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع "قناة العربية" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أن "التمويلات تدفقت للمشروعات المهمة ونعمل من خلال تمويل تنموي يصل إلى 10 مليارات دولار مقسمة على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص".

وأكدت أهمية "عدم العزوف عن استحقاقات التنمية المستدامة بسبب ظروف الجائحة"، موضحة أن مصر تستهدف أن يكون 2021 "هو عام التعاون والشراكة مع القطاع الخاص".

وأوضحت أن "معظم المؤسسات باتت توفر تمويلات خضراء صديقة للبيئة، ونحاول من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، ونعتبر أن الجائحة لها لقاح ولكن التغيرات المناخية ليس لها لقاح، لذا من الضروري عدم إغفال استحقاقات البيئة".

وشددت على أن مصر ستستخدم تمويل التنمية كوسيلة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الدعم الذي تم الحصول عليه أثناء جائحة فيروس كورونا، مع التركيز على المشاريع الخضراء والنمو المستدام.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي توجهت صباح اليوم المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنطلق اليوم الأربعاء، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي يواجهها العالم ووضع تصور للاقتصاد العالمي وسط جائحة كورونا.

وتستمر فعاليات المؤتمر المؤتمر يومي اليوم وغدا الخميس، بمشاركة أكثر من 140 مُتحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين في المنطقة والعالم، سواء من خلال المشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر الإنترنت، ويعد المؤتمر ملتقى عالميا يجمع بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، بهدف الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، إضافة إلى تقديم المشورة للحكومات والشركات حول مستقبل الاستثمار.

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين الأولى اليوم الأربعاء تحت عنوان "كيفية تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بما يعكس الأوضاع الجيوسياسية السائدة"، والثانية غدا /الخميس/ تحت عنوان "حلول مجتمع الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة"؛ وكانت المشاط قد شاركت في النسختين السابقتين من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتلقي وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، كما تلقى الضوء على تجربة مصر التنموية وجهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الأطراف ذات الصلة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة للحفاظ على النمو.
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