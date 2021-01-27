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برلمان

برلماني: تحركات مصر في الأزمة الليبية حاسمة وأوقفت أردوغان عند حده

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:04 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن تحركات مصر في الأزمة الليبية طوال الفترة الماضية كانت حاسمة وحازمة، واستطاعت أن توقف الإرهابي أردوغان عند حده وأن تضع حدا لآلة الحرب والصراع في ليبيا.

واشار القطامي خلال تصريحات له اليوم، إلى الكلمة الهامة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس النواب اليوم وأكد فيها على التحركات المكثفة المصرية في الملف الليبي للحفاظ على الأمن القومي المصري ومنع تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهابيين.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي بخط سرت- الجفرة، هو ما ردع أردوغان وأوقفه عند حده، بعدما أكدت مصر ان جيشها جاهز للتدخل للدفاع عن حدودها.

واضاف نائب مدينة 6 اكتوبر، ان الحل السياسي في ليبيا هو أفضل الحلول خصوصا وأن الليبيين جربوا مرارة الحرب الأهلية طوال 10 سنوات ماضية ولم يتحقق شىء.

واوضح القطامي أن مصر تبذل قصارى جهدها للحفاظ على المقدرات الليبية، ومنع نهبها من جانب تنظيم الإخوان وحلفائه وبالخصوص تركيا، التي حولت وجهتها تماما نحو الثروات الليبية على مرأى ومسمع من العالم كله.
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