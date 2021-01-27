رئيس إندونيسيا يتلقى الجرعة الثانية من لقاح "سينوفاك"





عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأربعاء الجرعة الثانية من لقاح "سينوفاك" الصيني ..





وقد تلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأربعاء الجرعة الثانية من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.





يذكر أنه قد استيقظ بركان جبل ميرابي، الواقع في جزيرة جاوة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، من سباته مجددا، وبعث نحو محيطه بسيول من الحمم وسحابة من الغازات الحارقة.





وأكد رئيس المركز الإندونيسي لعلوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في مدينة يوجياكارتا، هانك حميدة، أن ما حصل اليوم يعد أكبر تدفق للحمم منذ رفع السلطات في نوفمبر الماضي مستوى الخطر في جبل ميرابي، الذي يعد أنشط بركان في البلاد ..