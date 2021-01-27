بوتين: الحرب العالمية الثالثة ستقضي على البشرية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن نشوب حرب عالمية ثالثة في الظروف الراهنة، قد تقضي على البشرية بأكملها، لكنه استبعد وقوعها رغم حدة التناقضات التي يواجهها عالم اليوم.





وقال بوتين في كلمة له خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن المؤسسات الدولية في العالم تشهد تراجعًا في فعاليتها، مشيرًا إلى تكاثر النزاعات الإقليمية، وتدهور منظومة الأمن العالمي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأضاف: "من المعروف أن غياب القدرة والجاهزية لحل مثل هذه المشكلات أدى إلى وقوع كارثة الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي. بالطبع لم يعد مثل هذا النزاع العالمي الساخن ممكنا في الوقت الحالي، وهذا ما آمل فيه جدا، لأن هذا سيعني نهاية حضارتنا".





وأشار بوتين إلى أزمة النماذج والآليات السابقة للتطور الاقتصادي، وزيادة تفكك النسيج الاجتماعي، الأمر الذي يقود، بدوره، إلى تنامي استقطاب الآراء السياسية والنزعات الشعبوية والراديكالية اليسارية واليمينية، وغير ذلك من مظاهر التطرف.





وحذر الرئيس الروسي من محاولات حل التناقضات الراهنة عبر البحث عن "أعداء داخليين وخارجيين"، مشيرا إلى خطورة تحول الخلافات الراهنة إلى "صراع الكل ضد الكل".





وفي تناوله موضوع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، اعتبر بوتين أن عودتهما إلى أجندة إيجابية يخدم مصالح الطرفين.





وقال بوتين، إن "الوضع الراهن غير طبيعي، ويجب علينا أن نعود إلى أجندة إيجابية، وهو أمر يخدم مصالح روسيا وأعتقد أنه من مصلحة الدول الأوروبية أيضا".





ولفت الرئيس الروسي إلى وجود وحدة ثقافية بين روسيا وأوروبا، بل وأنهما تشكلان عمليا حضارة واحدة، مؤكدا أن الحوار بين الطرفين الرامي إلى تحسين العلاقات بينهما يشترط "النزاهة والتخلي عن هواجس الماضي".