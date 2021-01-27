برلماني: حياة 100 ميلون مصري لا ترتهن بانتقادات حقوقية كاذبة من الكونجرس

أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مصر دولة مستقلة حرة الإرادة، ولا يُقبل من أي دولة كانت أو منظمة موجهة، توجيه انتقادات إليها وسرد أكاذيب وهلاوس غير موجودة في مصر.





وأشار عضو مجلس النواب الى رفض مصر التام لهذه الانتقادات، التي وجهها بعض اعضاء الكونجرس الأمريكي ضد مصر والزعم بأن فيها معتقلين سياسيين على غير الحقيقة، مؤكدا ان مصر ليس فيها معتقلون سياسيون بل خارجين عن القانون .





واكد الجبلاوي أن مصر ليس فيها معتقلون وأن الأحكام التي تصدر بخصوص البعض هى أحكام قضائية يسطرها قضاء مصري نزيه لا أحد يتدخل في أحكامه ولا يعلق عليه ومشهود له.





وقال عضو مجلس النواب، إن انتقادات بعض أعضاء من الكونجرس الأمريكي، للأوضاع في مصر لا تزيد على كونها مزايدة رخيصة، موضحا انه الأولى بالكونجرس أن يفتش في مهازل اقتحام مبناه والطريقة التي تصرفوا بها مع الفوضويين عندهم قبل إن يوجهوا انتقادات لمصر.





وشدد على أن الرئيس السيسي يعمل من أجل صالح 100 مليون مصري ويزيد، ولا يمكن الاستماع ولا الالتفات لمثل هذه المزاعم، قائلا: "فأمن وحياة عشرات الملايين من المصريين لا تساوم بانتقادات حقوقية ولا مزاعم أمريكية، والارهاب لا تهاون معه ولا مع عناصره من الخونة المأجورين ضد البلاد".