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أخبار البلد

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى 500 500

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:09 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد "مستشفى 500 500"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما يمثله مشروع "مستشفى 500 500" من أهمية كبيرة في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع هذا المشروع بنفسه، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به، ونحن كدولة ملتزمون بالعمل على استكمال هذا المشروع المهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد "مستشفي 500500"، موضحا أن عملية تنفيذ المستشفى ستتم على ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه من أعمال حتى الآن يتضمن إقامة 80 غرفة لإقامة المرضى والرعاية المركزة، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقه استيعابية 900 مريض/ يوم، ووحدة مُخصصة للإجراءات التشخيصية والعلاجية الصغرى بطاقة استيعابية 214 مريضا/ يوم، ووحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بواقع 65 كرسي تخدم 175 مريضا/يوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 10 أسرة.

بالإضافة إلى 4 غرف عمليات كبرى، و4 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215 مريضا/يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريض/ يوم، و أربعة أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، وسكن الأطباء.

واستعرض الوزير التكلفة التقديرية لإنشاء المرحلة الأولى والتي تتضمن إنشاء وتشطيب مبنى إقامة المرضى، وتشطيب مبنى العيادات الخارجية ومبنى الخدمات ومبنى الربط، وأعمال تنسيق الموقع والشبكات الرئيسية للكهرباء والصرف والمياه والحريق، وإنشاء محطة الخدمة المركزية المؤقتة.  

كما استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مكونات المشروع، موضحا أنه يضم 4 مبان للعيادات الخارجية، و6 مبان لإقامة المرضى، إلى جانب مبنى الأبحاث والمبنى الإداري، وقاعة المؤتمرات.
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