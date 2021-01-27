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توك شو

مستشار رئيس الجمهورية: موجة ثالثة من كورونا بدأت في اليابان ..فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:23 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أن الوضع العالمي ما زال في حالة خطورة، لافتا إلى أن مصر تعد الأفضل في العالم من حيث التعامل مع الوباء.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أننا واجهنا فيروس كورونا قبل ذلك، وأنها ليست المرة الأولى التي نشهد أزمة هذا الفيروس.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أن هناك موجة ثالثة من فيروس كورونا بدأت في اليابان، موضحًا أن كورونا كان موجودا في 2002 و2003، وظهر مرة ثانية في 2013 و2014.

وأشار إلى أنه تم انتهاء التجارب المعملية للقاح المصري، ويتم إجراء الفحوصات الآن بالمركز القومي للبحوث، منوهًا بأن هناك خطوات إضافية سيتم اتخاذها للتأكد من أمان اللقاح.

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