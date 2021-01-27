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مساحته 42 متراً.. منازل متنقلة لراغبي الابتعاد عن المدن في ظل انتشار كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:20 م
منازل صغيرة المساحة
منازل صغيرة المساحة
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هاني حسين
 عرضت فضائية" العربية "، تقريراً يرصد قيام مهندس معماري في الأرجنتين بتصميم منازل صغيرة يمكن نقلها من مكان لآخر ويمكن وضعها في أماكن بعيدة عن المدن من أجل الابتعاد والانعزال عن التجمعات الكبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا .

وقال خوسيه مارتن مصمم المنازل الصغيرة:" وباء فيروس كورونا أدى إلى زيادة بحث الناس عن بدائل للوحدات السكنية في قلب المدن والابتعاد عن التجمعات المزدحمة".

وأوضح التقرير أن المنزل يكون بمساحة 42 مترا به كل المرافق اللازمة للحياة ، ومبني من الخرسانة الصلبة ومصمم لمقاومة التغيرات المناخية .

وأضاف التقرير أن هذه النوعية من المنازل يكمن نقلها من مكان لآخر حسب اختيار مالكه، وسعر المنزل يبدأ من 46 ألف دولار .

ولفت التقرير إلى أن المنزل يمكن توسيعه عموديا وفق حجم العائلة التي تسكنه. 
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