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فن

مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 2 تتصدر المشاهدات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:19 م
صدى البلد
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نبيل العدوي

استطاع مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 2 تصدر نسب الأكثر مشاهده على يوتيوب في مصر، بعد طرحها مباشرة. 


وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل "في بيتنا روبوت" نجاح يوسف "هشام جمال" في تشغيل الروبوت الجديد عمرو وهبة، وبعدما شاهدته زوجته سارة "ليلى أحمد زاهر"، وتشاهد سارة الروبوت الثانى شيماء سيف الذى ما زال به مشاكل ويتفقان على أن تكون اسمها زومبا.

فيما تقرر سارة عمل مشروع بيع أكل منزلى أون بعدما نجحت زومبا في طبخ طعام مميز، كما جعلت زومبا تصعد إلى منزل حماتها ميرفت " دلال عبد العزيز" لتوصيل لها بعض من هذا الطعام وتخبرها أن سارة هي التي طبخته لتغير وجهة نظرها عنها في مسألة الطهى وتفاجئ ميرفت بأن الأكل جميل لتكشف لها زومبة أنها تتابع الطريقة من برامج الطهى عبر الانترنت.


واستطاع مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تقوم ببطولته الفنانه شيماء سيف تصدر المشاهدات علي يوتيوب بعد عرض الثلاث حلقات الأولى منه علي قناة CBC.

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