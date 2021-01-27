عضو مجلس الشيوخ يحضر رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر.. صور

حصلت الباحثة سعيدة محمد السيد عيسى، بكلية الدراسة الإنسانية بجامعة الأزهر، على درجة العالمية (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها (صورة الآخر في القصة القصيرة الأردية).
وحضر المناقشة، الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مهنئا الباحثة ولجنة الإشراف والحكم على مناقشة الرسالة.
وحضر المناقشة، الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مهنئا الباحثة ولجنة الإشراف والحكم على مناقشة الرسالة.
وأشرف على الرسالة الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، أستاذ اللغة الأردية بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر ، والدكتورة نعمة مصطفى الجنايني، أستاذ اللغة الأردية المساعد بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور ابراهيم محمد إبراهيم، أستاذ اللغة الأردية بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة فوزية عبد العزيز صباح ، أستاذ اللغة الأردية بكلية الآداب جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور حازم محمد أحمد محفوظ أستاذ اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر.
وأثنت لجنة الحكم والمناقشة على عرض صورة الآخر في الرسالة من أوجهها المختلفة، لأن توضيح صورة الآخر تساهم مساهمة فاعلة في حوار الحضارات.