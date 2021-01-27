ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عضو مجلس الشيوخ يحضر رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر.. صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:26 م
عضو مجلس الشيوخ يحضر
عضو مجلس الشيوخ يحضر رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
حصلت الباحثة سعيدة محمد السيد عيسى، بكلية الدراسة الإنسانية بجامعة الأزهر، على درجة العالمية (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها (صورة الآخر في القصة القصيرة الأردية).

وحضر المناقشة، الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مهنئا الباحثة ولجنة الإشراف والحكم على مناقشة الرسالة.

وأشرف على الرسالة الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، أستاذ اللغة الأردية بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر ، والدكتورة نعمة مصطفى الجنايني، أستاذ اللغة الأردية المساعد بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور ابراهيم محمد إبراهيم، أستاذ اللغة الأردية بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة فوزية عبد العزيز صباح ، أستاذ اللغة الأردية بكلية الآداب جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور حازم محمد أحمد محفوظ أستاذ اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر. 

وأثنت لجنة الحكم والمناقشة على عرض صورة الآخر في الرسالة من أوجهها المختلفة، لأن توضيح صورة الآخر تساهم مساهمة فاعلة في حوار الحضارات. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الطرق الحديثة لتحسين التكاثر في أسماك البلطي.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ.. صور

مناقشة رسالة ماجستير في البلاغة والنقد بـ جامعة كفر الشيخ.. اليوم

تطبيق الجودة الشاملة في الفضائيات المصرية.. «إعلام الأزهر» تمنح سامح شراقي درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تهاجم إيطاليا بسبب مسئوليتها عن مقتل 200 لاجىء

احذر.. غسيل اللحوم النيئة يتسبب في هذه الأمراض

رقم كارثي لوفيات كورونا في العالم خلال 24 ساعة

مدربه السابق يكشف سر تعثر بواليا منذ انضمامه للاهلي ..فيديو

شهادات الاستثمار حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

مواطن صيني يكشف مفاجأة حول المتسبب في تفشي كورونا بـ ووهان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية