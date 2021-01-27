عضو مجلس الشيوخ يحضر رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر.. صور

حصلت الباحثة سعيدة محمد السيد عيسى، بكلية الدراسة الإنسانية بجامعة الأزهر، على درجة العالمية (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها (صورة الآخر في القصة القصيرة الأردية).

وحضر المناقشة، الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مهنئا الباحثة ولجنة الإشراف والحكم على مناقشة الرسالة.