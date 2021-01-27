أول تعليق من وزيرة الدفاع اللبنانية على المظاهرات

اعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر عن حرص الجيش اللبناني والقوى الأمنية على حماية المتظاهرين وحقهم بالتعبير السلمي وحق التنقل للمواطنين، إضافة الى حماية السلم الأهلي في البلاد.





كما ادانت عكر في بيانها تعرض 31 عسكريا من الجيش لإصابات جراء الإعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية، من قبل بعض المحتجين أثناء التظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس بالأمس، إضافة إلى تضرر عدد من الآليات والعتاد".





وذكرت في البيان قائلة "عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية هم أبناء الشعب اللبناني، ويقومون بتأدية واجباتهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية الأملاك العامة والخاصة، لذا يجب على المتظاهرين والمحتجين مساندتهم حفاظا على معنوياتهم وعدم الإعتداء عليهم".





كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لعناصر الجيش، داعية الى ضرورة التحلي بالهدوء والروية في هذه المرحلة الصعبة.





وفي سياق اخر اتصلت عكر بقائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، مستنكرة الإنتهاكات والخروق المتواصلة للعدو الإسرائيلي على لبنان برا وبحرا وجوا، لا سيما الإستيلاء على قطيع الماشية مؤخرا.





وطالبت عكر بضرورة فتح تحقيق في الإعتداءات المتكررة على المزارعين والرعاة اللبنانيين وسلبهم ممتلكاتهم وضرورة إعادتها الى أصحابها في أسرع وقت.



