ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من وزيرة الدفاع اللبنانية على المظاهرات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:31 م
وزيرة الدفاع اللبنانية
وزيرة الدفاع اللبنانية
Advertisements
محمود نوفل
 
اعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر عن حرص الجيش اللبناني والقوى الأمنية على حماية المتظاهرين وحقهم بالتعبير السلمي وحق التنقل للمواطنين، إضافة الى حماية السلم الأهلي في البلاد.

كما ادانت عكر في بيانها تعرض 31 عسكريا من الجيش لإصابات جراء الإعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية، من قبل بعض المحتجين أثناء التظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس بالأمس، إضافة إلى تضرر عدد من الآليات والعتاد".

وذكرت في البيان قائلة  "عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية هم أبناء الشعب اللبناني، ويقومون بتأدية واجباتهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية الأملاك العامة والخاصة، لذا يجب على المتظاهرين والمحتجين مساندتهم حفاظا على معنوياتهم وعدم الإعتداء عليهم". 

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لعناصر الجيش، داعية الى ضرورة التحلي بالهدوء والروية في هذه المرحلة الصعبة.

وفي سياق اخر اتصلت عكر بقائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، مستنكرة الإنتهاكات والخروق المتواصلة للعدو الإسرائيلي على لبنان برا وبحرا وجوا، لا سيما الإستيلاء على قطيع الماشية مؤخرا. 

وطالبت عكر بضرورة فتح تحقيق في الإعتداءات المتكررة على المزارعين والرعاة اللبنانيين وسلبهم ممتلكاتهم وضرورة إعادتها الى أصحابها في أسرع وقت.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في محاكمة ضباط قسم حدائق القبة.. الجنايات تكشف للمرة الأولى حقائق عن 25 يناير 2011.. فيديو

اختطاف.. بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بشأن اعتقال إسرائيل راعيا قرب الحدود

إسرائيل تختطف راعيا لبنانيا.. وتحرك من مجلس الوزراء

في العيد الـ 69.. الخطة الإجرامية الكاملة لـ يوم محاولة الإجهاز على الشرطة لإسقاطها

الجيش اللبناني يتدخل عقب إحراق محتجين سيارة عسكرية

لبنان.. تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لتفريق المحتجين.. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الإسرائيلي يمتدح قائدًا عربيًا في منتدى دافوس الاقتصادي

فرنسا تعرب عن تضامنها مع السعودية لهذا السبب

لسبب غريب .. عروس تستغيث بوالدتها يوم الصباحية

بسبب الجواسيس.. فرض حظر جوي فوق قصر بوتين المثير للجدل

بعد حبس الطبيب المتحرش.. النيابة تفحص هاتفه المحمول

مدربه السابق يكشف سر تعثر بواليا منذ انضمامه للاهلي ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية