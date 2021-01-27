نائب لوزيرة البيئة: تحصلون على قروض بفوائد ولا يستفيدون من المنح المجانية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء كلمته بالجلسة المنعقدة اليوم بحضور وزيرة البيئة، أنه صدم عند قراءة الأرقام الخاصة بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بالحسابات الختامية الماضية حيث نجد أنهم قد حصلوا علي قروض قيمتها 132 مليون يورو في الوقت الذي وجد أن هناك منح غير مستغلة وغير مستفاد منها.





وضرب سالم مثلا بعدة منح منها منحة سويسرية بمبلغ 10 ملايين يورو تنتهي في 2021 واستخدمت بنسبة 5٪ فقط ومنحة ألمانية بمبلغ 15 مليون يورو تنتهي في 2021 أيضا واستخدمت بنسبة 9٪ فقط ومنحة ثالثة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو تنتهي في 2021 استخدمت بنسبة 37٪ فقط و رابعة من البنك الدولي بمبلغ 8 مليون دولار انتهت فعلاعام 2020 واستخدمت بنسبة 42 ٪ فقط وخامسة من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 مليون يورو تنتهي عام 2022 استخدمت بنسبة 55٪ فقط





وطالب سالم الوزيرة بموافاة المجلس بتقرير تفصيلي عن المنح الخاصة بالوزارة وجهاز شئون البيئة ومدي الاستفادة منها لان ذلك ضد ما تنادي بة الدولة من ترشيد الإنفاق و الاستفادة القصوي من إدارة الأموال فكيف نحصل علي قروض بفوائد في الوقت الذي لا نستفيد من المنح المجانية.





ووجه سالم حديثة للوزيرة لماذا تحاكمون المواطن عندما يخالف البيئة وتتركون الوزارات عندما ترتكب ذات المخالفات وضرب سالم مثلا بقيام الوحدة المحلية بطهطا باستخدام مقالب قمامة عمومية مجاورة للكتل السكنية بالمدينة والقري دون تنفيذ الوزارة لاي لمقالب صحية بطهطا ،





وأشار سالم إلى أن الدولة تحاول ضبط وتنظيم الشوارع من الباعة الجائلين فلماذا لا تقوم الوزارة بإنشاء اسواق حضرية لتوفير فرص عمل بديلة للباعة الجائلين وقد تقدمت شخصيا بطلب بذلك للوزارة منذ عدة سنوات لتنفيذ سوق حضري بمدينة طهطا وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن.





وأضاف سالم ما هو دور الوزارة نحو تغطية المصارف الملوثة للبيئة والمساهمة في تطوير العشوائيات بجانب دور صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.





واختتم سالم كلمته بالسؤال عن تكرار الاختصاصات والأهداف والدور بين الوزارة وجهاز شئون البيئة المختص بكل حاجة.



