ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب الجواسيس.. فرض حظر جوي فوق قصر بوتين المثير للجدل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:33 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
Advertisements
محمد عثمان
أعلنت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المنطقة التي يقع فيها القصر الفخم المثير للجدل، الذي يزعم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أنه يخص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تخضع لحظر الطيران.

وذكر الأمن الفيدرالي الروسي، أن القيود فُرضت على المنطقة التي يقع فيها القصر لحمايتها من جواسيس دول حلف الناتو، في الصيف الماضي، ولكن من الصدفة أن حظر الطيران يضم المنطقة التي يقع فيها القصر الضخم.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الكرملين تهرب من تفسير ما جاء في التحقيق الذي أعده نافالني حول القصر الذي تصل مساحته إلى 17691 مترًا مربعًا، والذي قال إن أصدقاء بوتين وحاشيته من رجال الأعمال هم من تولوا تكلفة بنائه.

وقال متحدث باسم وكالة الأمن الفيدرالي الروسي لصحيفة "آر.بي.كي" الروسية، إن الوكالة فرضت حظر الطيران على المنطقة بطول ساحل البحر الأسود الروسي، بسبب النشاط الاستخباري المتزايد من جانب عدد من الدول المجاورة، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وأوضح المتحدث أن القصر تم وضعه في نطاق حظر الطيران بالصدفة.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق أن هذا القصر لا يخصه وأن كل ما جاء في تحقيق نافالني مُمل.

من جانبه، كرر الكرملين تأكيده أن هذا القصر لا يعود لبوتين ويعود لأحد رجال الأعمال، مشيرًا إلى أنه من غير اللائق الكشف عن اسم مالك القصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بوضع السم في ملابسه الداخلية.. معارض بوتين يدعي خداع عميل لكشف تفاصيل مؤامرة لقتله

بسبب قضية نافالني.. الخارجية الروسية تستدعي سفراء فرنسا والسويد وألمانيا

بوتين يوقع مشروع قانون يمنح رؤساء روسيا السابقين حصانة مدى الحياة

بايدن في الخلفية.. السبب الحقيقي وراء اعتقال أبرز معارضي بوتين في روسيا

أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغربية للإفراج عنه

عدو بوتين اللدود يزعم امتلاك الرئيس الروسي قصرا تكلف 1.35 مليار دولار

ترشيحاتنا

بينهم خماسي الزمالك.. رسميًا زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

رسالة ياسر فرج الأخيرة لزوجته قبل وفاتها

بدلًا من الأنف.. المسحة الشرجية أكثر دقة في اكتشاف كورونا

سقوط أمطار وشديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية