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أستاذ هندسة نقل: 5 ملايين مواطن متوقع استفادتهم من تطوير منظومة الطرق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:38 م
هندسة طرق
هندسة طرق
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شيرين عادل

قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة النقل والطرق، إن كافة أعمال التطوير فى منظومة الطرق الداخلية ومترو الأنفاق  فخر لكل مواطن مصرى .

وأشار " مهدى " ،  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه من المتوقع زيادة عدد المستخدمين لقطاع  النقل الداخلى و مترو الأنفاق بعد عمليات التطوير لعدد 5 ملايين مواطن، مؤكدأ أن مترو الأنفاق حل سحرى للقضاء على الزحام داخل قطاع القاهرة الكبرى .

ولفت إلى أنه لولا جهود الحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل لكانت تفاقمت أزمة النقل الداخلى وخصوصا مع الكثافات السكانية المتزايدة  ، منوهأ بأن استكمال الخط الثالث لمترو الانفاق وعبوره  للنيل ، الكيت كات ، الزمالك هو حل سحرى  للكثافة السكانية ، وتقليل الزحام ، وانبعاثات التلوث .

ولفت إلى تطوير وسائل النقل يعمل على توفير الوقت والتكلفة بالإضافة للوقود مشيرأ إلى أن عمليات التنفيذ وعمليات الحفر تمت بواسطة شركات وطنية مصرية   .

وتابع أستاذ هندسة النقل والطرق ، أن أنفاق قناة السويس شمال الاسماعيلية وجنوب بورسعيد تعمل بالتقنية الحديثة وأصبح لدى العامل القدرة على استخدام هذه التكنولوجيا  مثل دول أوروبا  ، واستيعاب التكنولوجيا الألمانية الجديدة .

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