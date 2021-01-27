أستاذ هندسة نقل: 5 ملايين مواطن متوقع استفادتهم من تطوير منظومة الطرق





قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة النقل والطرق، إن كافة أعمال التطوير فى منظومة الطرق الداخلية ومترو الأنفاق فخر لكل مواطن مصرى .





وأشار " مهدى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه من المتوقع زيادة عدد المستخدمين لقطاع النقل الداخلى و مترو الأنفاق بعد عمليات التطوير لعدد 5 ملايين مواطن، مؤكدأ أن مترو الأنفاق حل سحرى للقضاء على الزحام داخل قطاع القاهرة الكبرى .





ولفت إلى أنه لولا جهود الحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل لكانت تفاقمت أزمة النقل الداخلى وخصوصا مع الكثافات السكانية المتزايدة ، منوهأ بأن استكمال الخط الثالث لمترو الانفاق وعبوره للنيل ، الكيت كات ، الزمالك هو حل سحرى للكثافة السكانية ، وتقليل الزحام ، وانبعاثات التلوث .





ولفت إلى تطوير وسائل النقل يعمل على توفير الوقت والتكلفة بالإضافة للوقود مشيرأ إلى أن عمليات التنفيذ وعمليات الحفر تمت بواسطة شركات وطنية مصرية .





وتابع أستاذ هندسة النقل والطرق ، أن أنفاق قناة السويس شمال الاسماعيلية وجنوب بورسعيد تعمل بالتقنية الحديثة وأصبح لدى العامل القدرة على استخدام هذه التكنولوجيا مثل دول أوروبا ، واستيعاب التكنولوجيا الألمانية الجديدة .



