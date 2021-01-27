بإطلالة طبيعية.. منة فضالى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة طبيعية من كواليس تصوير مسلسلها سكن البنات، وعلقت قائلة: " مسلسل سكن البنات الساعه 7 مساء علي قناة النهار #منه_فضالي #نانسي. اخراج محمد النقلي تأليف أحمد صبحي انتاج ممدوح شاهين".





ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالي:

-قمر

-وحشتينا

-ايه العمل القادم يا نجمة





شاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.





وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.







