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محافظات

إنهاء 90% من مشروع حماية هضبة ام السيد من الانهيار بشرم الشيخ

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:41 م
مشروع حماية هضبة
مشروع حماية هضبة ام السيد من الانهيار
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ايمن محمد
أجري اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يرافقه المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، جولة تفقدية لمشروع حماية هضبة ام السيد بشرم الشيخ من اخطار الانهيار.

كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس احمد جامع رئيس القطاع مدير فرع سيناء والمهندس حسام ذكريا مدير مشروعات شرم الشيخ.

 صرح  المهندس مبارك منصور ان المشروع  يعد من المشروعات الهامه بجنوب سيناء لما يمثله من اهميه كبري بالنسبه للنشاط السياحي بمدينه السلام.

 تشمل اعمال الحمايه علي تسع مناطق بمحيط الهضبه باجمالي 12 كم بتكلفه 185 مليون جنيه تبدأ  من شاطئ دريمز مرورا بقطاع الفنار و الفراعنه و ارض المزادات و الباتروس و قطاع مجلس المدينه وعايده و جراند اوتيل وجراند ايزورت ودريم ١ بيتشر .

ومن جهته، صرح المهندس أحمد جامع ان الأعمال عبارة عن حماية الهضبه بالتدبيش واعمال قطع بالمنشار الصخري و اعمال تكسير يدوي للصخور.

 كما يشمل استخدام  المسامير الصخريه لتثبيت الصخور الأيلة للسقوط وكذلك استخدام الخرسانة المقذوفة.

 أضاف جامع انه تم الانتهاء من 90% من اجمالي اعمال المشروع.
إنهاء 90% من مشروع حماية هضبة ام السيد من الانهيار بشرم الشيخ
إنهاء 90% من مشروع حماية هضبة ام السيد من الانهيار بشرم الشيخ
إنهاء 90% من مشروع حماية هضبة ام السيد من الانهيار بشرم الشيخ
إنهاء 90% من مشروع حماية هضبة ام السيد من الانهيار بشرم الشيخ
إنهاء 90% من مشروع حماية هضبة ام السيد من الانهيار بشرم الشيخ
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